تعرف على خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فُرجت في منصة إحسان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت خدمة فُرجت، عن الخطوات اللازمة لسداد فواتير المستفيدين من الخدمة في “منصة إحسان”.

وأوضحت “فرجت” أن الخدمة تتمثل في 5 خطوات كالتالي:

– زيارة منصة إحسان

– اختيار “فرجت” من قائمة فرع التبرع

– اختيار حالة مباشرة أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة

– اختيار (استعراض الحالة)

– تحديد مبلغ التبرع والدفع بالطرق المتاحة في المنصة

من جهة أخرى، استقبل برنامج الأضاحي الذي أطلقته المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خلال الأيام الأربعة الأولى منذ إطلاقه في غرة شهر ذي الحجة، ما يزيد على 8 آلاف طلب توكيل للمنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية، حيث تجاوزت قيمة هذه الطلبات 6.2 ملايين ريال.

https://twitter.com/furijat_sa/status/1415732896367747074