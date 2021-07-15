رسمياً.. «الصحة» تعلن اعتماد لقاح «موديرنا» للوقاية من كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن انضمام لقاح “موديرنا” إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن اللقاح آمن وفعّال للوقاية والحماية من الفيروس، موضحة أن الجرعات المستخدمة في اللقاح جرعتين بينهما 42 يوما”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1165) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (907) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (486,918) حالة ولله الحمد.