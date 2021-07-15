الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة»: بيع وتسويق سندات الهدي و الأضاحي للحجاج محظور.. وهذه عقوبة المخالفين

«النيابة»: بيع وتسويق سندات الهدي و الأضاحي للحجاج محظور.. وهذه عقوبة المخالفين
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنهيحظر إصدار وبيع وتسويق السندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

 وأوضحت النيابة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر، أن البنك الإسلامي للتنمية هي الجهة المخولة بتنفيذ ذلك.

 وأشارت إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.

 ولفتت إلى أن عقوبة من يرتكب هذه المخالفة هي عقوبة تعزيرية مُرسلة، وإعادة قيمة ماباعه من سندات إلى أصحابها وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(131) وتاريخ 10\1\1419 ه.

 

مواد ذات صلة

في 4 أيام.. «إحسان» تستقبل أكثر من 8000 طلب توكيل لذبح الهدي والأضحية

في 4 أيام.. «إحسان» تستقبل أكثر من 8000 طلب توكيل لذبح الهدي والأضحية

النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات

النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات

المفتي يوضح حكم الأخذ من الشعر والأظافر والبشرة للمضحي

المفتي يوضح حكم الأخذ من الشعر والأظافر والبشرة للمضحي

«الموارد البشرية» تتيح خدمة التوكيل للأضاحي عبر منصة «تبرّع»

«الموارد البشرية» تتيح خدمة التوكيل للأضاحي عبر منصة «تبرّع»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>