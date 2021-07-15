الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سامسونج تعتزم طرح هاتف الجديد «Galaxy A30s».. تعرّف على المزايا

سامسونج تعتزم طرح هاتف الجديد «Galaxy A30s».. تعرّف على المزايا
0

تواصل- وكالات:

كشفت تقارير تقنية عن مواصفات جديدة لهاتف”Galaxy A30s“من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بما في ذلك تفاصيل الكاميرا والشاشة وسعة البطارية.

وحصل هاتف”Galaxy A03s“على التأكيد الرسمي من لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي كشف عن سعة البطارية، حيث تبين أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا، وهذه ليست أول شهادة يحصل عليها هاتف”Galaxy A03s“، حيث تلقى مؤخرا شهادة تأكيد من مكتب المعايير الهندية أيضا.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف مزودا بشاشة”IPS LCD“بقياس 6.5 بوصة ومعالج”MediaTek Helio G35 SoC“وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

فضلاً عن ذلك، من المقرر أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لاستشعار العمق.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن”Galaxy A03s“سيعمل بنظام”Android 11“مع فتحة لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

ويحتوي”Galaxy A03“أيضا على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم ومنفذUSB-C.كما تشير القائمة إلى أن الهاتف الذكي قد يأتي مزوداً بمعالج ثماني النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز.

 

 

مواد ذات صلة

«سامسونج» تطرح هاتف «Galaxy S21 » في أغسطس المقبل .. تعرف على المزايا

«سامسونج» تطرح هاتف «Galaxy S21 » في أغسطس المقبل .. تعرف على المزايا

«سامسونج» تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية.. تعرّف عليها

«سامسونج» تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية.. تعرّف عليها

«سامسونج» تجهز لإطلاق أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تجهز لإطلاق أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تستعد لإطلاق هاتف « Galaxy S22».. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تستعد لإطلاق هاتف « Galaxy S22».. تعرّف على المزايا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة