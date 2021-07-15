أمن الحج: استقبال ضيوف الرحمن عبر 3 مواقع صبيحة يوم السابع من ذي الحجة

تواصل – واس:

قال اللواء محمد بن وصل الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، إنه ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم السابع من ذي الحجة استقبال ضيوف الرحمن عبر ثلاثة مواقع.

وأشار الأحمدي، إلى أنه سيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر ثلاثة مواقع وهي (الشبيكة، تحت وقف الملك عبدالعزيز، أجياد المصافي)؛لتنظيم وصولهم للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم.