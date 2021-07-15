وظائف شاغرة بالخطوط الجوية السعودية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال إدارة المشاريع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة أو إدارة الأعمال أو علوم الحاسب) أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة (1) سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.