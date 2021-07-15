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وظائف شاغرة بالخطوط الجوية السعودية.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالخطوط الجوية السعودية.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال إدارة المشاريع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة أو إدارة الأعمال أو علوم الحاسب) أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة (1) سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
المهام الوظيفية:
– إدارة وتنظيم جميع أنواع المشاريع ، من الأنشطة البسيطة إلى الخطط الأكثر تعقيدًا.
– العمل عن كثب مع مدير المشروع لإعداد خطط عمل شاملة ، بما في ذلك الموارد والأطر الزمنية والميزانيات للمشاريع.
– القيام بمهام تنسيقية مختلفة ، مثل إدارة الجدول الزمني والمخاطر ، جنبًا إلى جنب مع الواجبات الإدارية ، مثل الحفاظ على وثائق المشروع والتعامل مع الاستفسارات المالية.
المستندات المطلوبة:
– الهوية الوطنية السعودية.
– السيرة الذاتية الشخصية.
– شهادة المؤهل (إذا تم الحصول عليها خارج المملكة ، يجب إرفاق خطاب اعتماد من وزارة التعليم).
– وثائق وشهادات الخبرة (إن وجدت).
ملاحظة:
– يعتبر طلب التقديم لاغياً اذا لم يتم تقديم كامل المستندات أعلاه.
التقديم على الوظائف:
 
– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للخطوط السعودية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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