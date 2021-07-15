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متحدث الحج والعمرة يستعرض فوائد ومزايا بطاقات الحج الذكية (فيديو)

متحدث الحج والعمرة يستعرض فوائد ومزايا بطاقات الحج الذكية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد “البطاقة الذكية” المخصصة لحج هذا العام.

وقال سعيد، في مقابلة مع قناة”الإخبارية”: “نحن مستمرون منذ أكثر من أسبوعين في عملية توزيع بطاقات الحج الذكية على مقدمي الخدمات لإيصالها لزوار بيت الله الحرام”.

وأوضح أن البطاقات الذكية تحتوي على جميع معلومات الحالة الصحية والشخصية والمكانية وأين مكان وموقع المخيمات بالنسبة للحاج، حيث يتم توزيعها مسبقا على الحجاج، وسيتم تعويضه في حال ضياعها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد إلى أنه سيتم توزيع هذه البطاقة على 60 ألف حاج لهذا العام بمشيئة الله.

 

 

 

 

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