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«المرور» يوضح متطلبات السلامة والتجهيزات الضرورية قبل السفر بالمركبة

«المرور» يوضح متطلبات السلامة والتجهيزات الضرورية قبل السفر بالمركبة
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كافة التجهيزات اللازمة، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة.

ونصحت إدارة المرور بالتحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، وأخذ قسط كافي من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها.

كذلك التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره ووجود حقيبة الإسعافات الأولية.

كما أكدت على أهمية فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها، بالإضافة إلى استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

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