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بالفيديو.. تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة

بالفيديو.. تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن خطوات التعديل تتضمن التالي : الدخول لدى حسابك على الهيئة، إدخال الرقم السري وسيرسل لك رقم التحقق عبر هاتفك قم بإدخاله ثم قم باختيار إقرارات القيمة المضافة، واختار الجميع.

وأضافت: وبعدها اختار تقديم إقرار إلى الهيئة، ويظهر الإقرار السابق وقم بتعديله، وبعدها قم بتسليم الإقرار إلى الهيئة، وسيصلك إشعار بتعديله وستتواصل معك الهيئة.

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