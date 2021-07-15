بالفيديو.. تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:
كشفت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أن خطوات التعديل تتضمن التالي : الدخول لدى حسابك على الهيئة، إدخال الرقم السري وسيرسل لك رقم التحقق عبر هاتفك قم بإدخاله ثم قم باختيار إقرارات القيمة المضافة، واختار الجميع.
وأضافت: وبعدها اختار تقديم إقرار إلى الهيئة، ويظهر الإقرار السابق وقم بتعديله، وبعدها قم بتسليم الإقرار إلى الهيئة، وسيصلك إشعار بتعديله وستتواصل معك الهيئة.
تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.#زاتكاpic.twitter.com/MRfChhmihc
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa)July 15, 2021