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للحد من انتشار «كورونا».. «روبوت ذكي» لتوزيع مياه زمزم دون تلامس في الحرمين (فيديو)

للحد من انتشار «كورونا».. «روبوت ذكي» لتوزيع مياه زمزم دون تلامس في الحرمين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ “روبوت ذكي” العمل على توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

وقال منصور بن سعد الجعيد، وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الإدارية بالمسجد الحرام، إن الروبوت يعمل بشحن لمدة 8 ساعات ويوزع 30 عبوة كل 10 دقائق ويتوقف آليا دون الاصطدام بأحد.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، قد دشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأشار إلى أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “هذه التقنية ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

 

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