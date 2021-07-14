طبيب يوجه نصيحة مهمة لتفادي تكوّن الحصوات بالكلي في فصل الصيف

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وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي نصيحة مهمة لتفادي الإصابة بحصوات الكلى في فصل الصيف.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الصيف هو موسم حصوات الكلى بسبب شدة حرارة الأجواء وقلة شرب السوائل، موصياً بشرب كمية كافية من الماء خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر أن حلول فصل الصيف يرتبط في أذهان الأطباء بمرض حصى الكلى الذي تزداد مخاطر الإصابة به في الطقس الدافئ في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقا لتقرير للدكتور ماركوس ديل روزاريو سانتياغو ، وهو طبيب مسالك بولية وعضو في جمعية المسالك البولية الأميركية.



وللوقاية من حصى الكلى ينصح الأطباء بشرب كمية كبيرة من الماء بمعدل ستة أكواب يوميا، كما ينصح الأطباء أيضا بإضافة الليمون إلى الماء للحصول على حامض الستريك الذي يساعد في منع تكون أنواع معينة من حصى الكلى.

كما ينصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، حيث يحتوي معظمها على نسبة عالية من الفوسفات التي تساعد في تكون حصى الكلى.