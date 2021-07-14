«أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف)

«وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا».. تلاوة للشيخ «المعيقلي» بالمسجد الحرام