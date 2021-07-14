«أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت منصة “أبشر” خطوات تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا.
وأبانت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن خطوات التحديث تأتي على النحو التالي:
1- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر.
2- الذهاب لتبويب أفراد الأسرة أو تبويب العمالة ثم اختيار خدمات.
3- اختيار خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين.
4- اختيار أحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.
5- تعبئة البيانات المطلوبة ثم اختيار تحديث معلومات الجواز.
6- الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار تأكيد.
7- تم تحديث معلومات الجواز بنجاح.
تعرّف على خطوات تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا عبر منصة أبشرhttps://t.co/Qs5n5PEPGe#أسهل_أسرعpic.twitter.com/c0NHYpz4kC
— أبشر (@Absher)July 14, 2021