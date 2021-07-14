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«أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف)

«أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة “أبشر” خطوات تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا.

وأبانت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن خطوات التحديث تأتي على النحو التالي:

1- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر.

2- الذهاب لتبويب أفراد الأسرة أو تبويب العمالة ثم اختيار خدمات.

3- اختيار خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

4- اختيار أحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.

5- تعبئة البيانات المطلوبة ثم اختيار تحديث معلومات الجواز.

6- الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار تأكيد.

7-  تم تحديث معلومات الجواز بنجاح.

 

 

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