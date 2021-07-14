مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر

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أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، اليوم الأربعاء،⁩ عن إطلاق مبادرة “ساحـة الـقـرآن” حلقة يومية خلال أيام عشر ذي الجحة لتصحيح التلاوة عبر البث المباشر في منصة تليجرام.

وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها في “تويتر”، أن أوقات البث كالتالي:

• من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6

• من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11

وأشارت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” إلى أنه يمكن الاشتراك في المبادرة من رابط الصفحة التالي (اضغط هنا).