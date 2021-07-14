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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر

مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، اليوم الأربعاء،⁩ عن إطلاق مبادرة “ساحـة الـقـرآن” حلقة يومية خلال أيام عشر ذي الجحة لتصحيح التلاوة عبر البث المباشر في منصة تليجرام.

وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها في “تويتر”، أن أوقات البث كالتالي:

• من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6

• من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11

وأشارت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” إلى أنه يمكن الاشتراك في المبادرة من رابط الصفحة التالي (اضغط هنا).

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