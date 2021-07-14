مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة “ساحـة الـقـرآن” حلقة يومية خلال أيام عشر ذي الجحة لتصحيح التلاوة عبر البث المباشر في منصة تليجرام.
وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها في “تويتر”، أن أوقات البث كالتالي:
• من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6
• من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11
وأشارت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” إلى أنه يمكن الاشتراك في المبادرة من رابط الصفحة التالي (اضغط هنا).
تعلن #جمعية_مكنون عن إطلاق مبادرة "ساحـة الـقـرآن" حلقة يومية خلال أيام#عشر_ذي_الجحةلتصحيح التلاوة عبر البث المباشر في منصة تليجرام.
– أوقات البث:
من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6
ومن الساعة 9 مساء حتى الساعة 11
– رابط الصفحة:https://t.co/nS3qJ07vbW
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk)July 14, 2021