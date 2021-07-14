الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تكشف قصة «الكذبة الطبية» بشأن تأثير اللقاحات على الأطفال

«الصحة» تكشف قصة «الكذبة الطبية» بشأن تأثير اللقاحات على الأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية اللقاحات في القضاء على الأوبئة والأمراض التي كانت تهدد البشرية ومازالت، ومنها وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشفت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن تفاصيل قصة الكذبة الطبية التي بدأ منها الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال؟ ومتى بدأت؟

وأوضحت أن الكذبة الطبية التي قتلت آلاف الأطفال بدأت منذ 80 عاماً، حيث نشر أندرو جيرمي بحثا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد ونتج عن هذا البحث وفاة آلاف الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ التطعيمات، حيث أنهت وجود الأوبئة، بقولها: “لا تتردد في أخذ اللقاح لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك من انتشار الوباء”.

مواد ذات صلة

بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟

بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟

«الصحة» توضح التطعيمات الضرورية للحجاج قبل الذهاب إلى مكة لأداء المناسك

«الصحة» توضح التطعيمات الضرورية للحجاج قبل الذهاب إلى مكة لأداء المناسك

«الصحة» تسجيل أكثر من 458 ألف جرعة جديدة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

«الصحة» تسجيل أكثر من 458 ألف جرعة جديدة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

«الصحة» توضح المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص «كورونا»

«الصحة» توضح المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>