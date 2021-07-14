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مكة.. مداهمة مستودع مخالف ومصادرة 13 طن لحوم ودجاج منتهي الصلاحية (فيديو)

مكة.. مداهمة مستودع مخالف ومصادرة 13 طن لحوم ودجاج منتهي الصلاحية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة مستودعاً مخالفاً يستخدم لغش المواد الغذائية وتم مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والدجاج منتهي الصلاحية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط العمالة المخالفة في المستودع لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للنظام ووفقا للإجراءات المتبعة”.

وأضاف عبدالرحمن الحسين، أنه تم أيضا ضبط “13 طن من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية”.

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