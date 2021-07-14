«الصحة» توضح التطعيمات الضرورية للحجاج قبل الذهاب إلى مكة لأداء المناسك

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التطعيمات الضرورية للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، قبل ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه التطعيمات تشمل: “لقاح الحمى الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ويتم أخذهما في نفس اليوم”.

أما اللقاح الثالث فهو اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويؤخذ بفاصل 2 يوم أو أكثر عن اللقاحات الأخرى.