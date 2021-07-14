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شاهد.. سرعة جنونية وتسابق يؤدي إلى حادث مروع

شاهد.. سرعة جنونية وتسابق يؤدي إلى حادث مروع
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسابقاً بسرعة جنونية بين مركبتين على أحد الطرق، مما تسبب في الاصطدام بسيارة راكب ثالث كان على الجانب الأيمن.

وظهر خلال المقطع، حالة من الجنون وسباق سرعة بين قائدي مركبتين، وتجاوزًا على حقوق الآخرين حيث تسببا في الاصطدام وتدمير سيارة كانت تسير على الجانب الأيمن.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق للخطر.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة تحديد توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول.

 

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