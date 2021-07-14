للعام الثاني على التوالي.. المملكة تنظم الحج وسط إجراءات احترازية لحفظ صحة المواطن والمقيم (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

للعام الثاني على التوالي تنظم المملكة شعيرة الحج وسط إجراءات احترازية مشددة، لحماية المقيم والمواطن من عدوى فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، وظهور تحورات جديدة له في العالم.

واشترطت الوزارة حصول الراغب في أداء الفريضة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو على الأقل جرعة واحدة، مع ضرورة أن تكون الحالة الصحية، خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين”.

الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: إنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وشدد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: “الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا”، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً، مبينا أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة.

فيديو | متحدث#الحج_والعمرةلـ#الإخبارية: تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاجpic.twitter.com/4cNDx9d60L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)July 7, 2021

وأكد متحدث الحج والعمرة أنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

البطاقة الذكية للحجاج

ولفت “بن سعيد”، إلى أن الوزارة ستطلق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام، حيث تحوي البطاقة على جميع البيانات الشخصية والصحية للحجاج ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، مما يساهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

عقوبة مخالفة نقل الحجاج بدون تصريح

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج. مؤكدة أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج تتمثل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وكانت الجوازات قد أوضحت من قبل أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله.

وأشارت إلى أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

فرق الدفاع المدني لتأمين ضيوف الرحمن

فيما أوضح قائد قوات الدفاع المدني لموسم حج 1442هـ،اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تفاصيل الخطة التشغيلية لفرق الدفاع المدني في استقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن الخطة ترتكز على العديد من الجوانب ، أهمها الجانب الوقائي، من خلال تطبيق جميع اشتراطات السلامة لتأمين الحجاج في المراكز الأربعة لاستقبال الحجاج أو في مواقع تمركزهم بالمشاعر المقدسة.

وأبان أن جميع فرق الدفاع المدني منتشرة في كافة مواقع الحجاج، وفق منظومة متكاملة، لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر والحرم المكي الشريف، بالتعاون مع قوات دعم أمن الحرم.

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قوة سرية لتأمين الحجاج

ومن جانبه أعلن قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، عن استحداث قوة جديدة سرية من الدوريات تستهدف تعزيز العمل الأمني والمروري في الحج هذا العام.

وأوضح الطويان خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج 1442هـ، أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يخالف الإجراءات المعلن عنها، لافتًا إلى أن خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.

وكشف مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب عن تخصيص 10 مراكز للضبط الأمني تنتشر في كافة محاور العاصمة المقدسة.

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الامتثال للشريعة في حفظ النفس

وتولي حكومة المملكة دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدّسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج”