الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل توزيع العقار على الورثة يخضع للضريبة؟.. «هيئة الزكاة» توضح (فيديو)

هل توزيع العقار على الورثة يخضع للضريبة؟.. «هيئة الزكاة» توضح (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن الإجراءات المتبعة حول ضريبة التصرفات العقارية عند تقسيم العقار بين الورثة، واختلاف البائع والمشتري.

وقالت الهيئة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه عند تقسيم العقار بين الورثة كقسمة حصص فهذا غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت هيئة الزكاة أنه في حال بيع العقار سواء للورثة أو لطرف ثالث فهذا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ويجب سداد الضريبة.

أما في حالة اختلاف البائع والمشتري فقد أوضحت الهيئة، أنه في هذه الحالة تقوم بإلغاء الطلب السابق وتقديم طلب جديد وتسدد ضريبة التصرفات العقارية.

مواد ذات صلة

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة» توضح (فيديو)

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة» توضح (فيديو)

«التجارة» تستدعي أكثر من 10 آلاف مركبة «جينيسيس» لخلل يؤدي لـ«تماس كهربائي»

«التجارة» تستدعي أكثر من 10 آلاف مركبة «جينيسيس» لخلل يؤدي لـ«تماس كهربائي»

متحدث «التجارة» يوضح عدد المنتجات المعيبة في المملكة.. ويكشف السبب

متحدث «التجارة» يوضح عدد المنتجات المعيبة في المملكة.. ويكشف السبب

6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة

6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>