الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

6.7 مليار ريال حجم التداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 10778 نقطة

6.7 مليار ريال حجم التداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 10778 نقطة
0

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، ليصعد المؤشر العام بنحو 42 نقطة، مع استمرار تراجع السيولة قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10778 نقطة مرتفعا بنحو 42 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.75 مليار ريال كأدنى سيولة فيما يزيد عن شهرين، وتأتي السيولة عبر تداول 199 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 281.3 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك الأهلي وكذلك سابك على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.4 و1 في المائة ثم أسهم مصرف الراجحي المرتفعة 0.4 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم “أرامكو السعودية” بنحو 0.7 في المائة.

وتراجع سهم الدريس بنحو 0.1 في المائة، رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 150 في المائة وعلى أساس سنوي لتصل إلى 36 مليون ريال بالإضافة إلى نمو بنحو 200 في المائة في الإيرادات.

فيما أعلنت شركة التعمير عن أرباح للربع الثاني بواقع 143.4 مليون ريال 54.6 مليون ريال للفترة المماثلة وبنمو 163 في المائة، ويعود النمو الكبير إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة بحسب بيان للشركة.

وكان سهم “التعمير” قد شهد تداولات مكثفة خلال جلسة اليوم هي الأعلى منذ ابريل 2008، حيث تم تداول 16.98 مليون سهم وبقيمة 455.13 مليون ريال شكلت نحو 6.7 في المائة من سيولة الجلسة، فيما أغلق السهم على مكاسب بالحد الأعلى ليسجل أعلى سعر منذ أكتوبر 2006.

إلى ذلك، صعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم التعمير وكذلك ريدان بعد صعودهما بالحد الأعلى، فيما سجلت أسهم الغاز مكاسب بنحو 8.8 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 58 شركة تصدرها أسهم “الأبحاث والإعلام” بنحو 4.9 في المائة، تلاه أسهم بوبا العربية بنحو 4.7 في المائة، ثم وحدات مشاركة ريت المنخفضة 3.6 في المائة بعد تداوله دون أحقية أرباح بواقع 0.3ريالا للوحدة.

مواد ذات صلة

7 مليارات ريال تداول.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10735 نقطة

7 مليارات ريال تداول.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10735 نقطة

8.9 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم يُغلق منخفضًا 136.67 نقطة

8.9 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم يُغلق منخفضًا 136.67 نقطة

مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع متراجعاً.. التداولات بلغت 10.8 مليار ريال

مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع متراجعاً.. التداولات بلغت 10.8 مليار ريال

10.6 مليار ريال سيولة.. مؤشر سوق الأسهم يتراجع إلى 10958 نقطة

10.6 مليار ريال سيولة.. مؤشر سوق الأسهم يتراجع إلى 10958 نقطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>