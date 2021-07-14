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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الأضحى

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الأضحى
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تواصل – واس :

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة إضافة للجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً، وتهيئتها بجميع وسائل السلامة وبوقت مبكر.

كما تضمن توجيه معاليه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة مع تطبيق جميع التدابير الصحية المعتمدة في التحديث الأخير الصادر، وتكثيف عمل فرق الصيانة والرقابة للوقوف على استكمال وجاهزية جميع الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.

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