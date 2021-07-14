«البيئة»: إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية العضوية

01:14

«وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ».. تلاوة للشيخ «السديس»