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تعرّف على خطوات الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية عبر «أبشر»

تعرّف على خطوات الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة الإبلاغ عن تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، عبر حساب الشخص على المنصة.

وأوضحت المنصة، أن الاستفادة من الخدمة يتم حسب الشروط التالية :

– أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية.

– يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل عامل.

– أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

– فيما يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى أنه إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

طريقة الوصول للخدمة

– تبويب العمالة.

– اختيار خدمات.

– تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك بالبحث أو كتابة اسم الخدمة في محرك البحث.

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