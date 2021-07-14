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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«خليل النمري» متحدثا رسميا لصندوق التنمية الصناعية

«خليل النمري» متحدثا رسميا لصندوق التنمية الصناعية
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تواصل – واس:

أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قرارا بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري متحدثًا رسميًا للصندوق.

ويشغل النمري منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ العام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م.

وتحصل النمري على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م، وفي العام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

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