الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

«الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يدعم الأجور بنسبة 30 – 40 % لاستمرارية الموظفين، وتدريب الباحثين عن عمل، بدل المواصلات من وإلى العمل.

كما تضمنت المزايا “بدل الانتقال من منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.

 

مواد ذات صلة

تطبيق «سيجنال» يطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتساب».. تعرّف عليها

تطبيق «سيجنال» يطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتساب».. تعرّف عليها

«سامسونج» تطرح هاتف «Galaxy S21 » في أغسطس المقبل .. تعرف على المزايا

«سامسونج» تطرح هاتف «Galaxy S21 » في أغسطس المقبل .. تعرف على المزايا

مصادر: منح ذوي الأسرى مزايا ذوي الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل

مصادر: منح ذوي الأسرى مزايا ذوي الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل

وزير الموارد البشرية يصدر 6 قرارات توطين جديدة لتوفير أكثر من 40 ألف وظيفة

وزير الموارد البشرية يصدر 6 قرارات توطين جديدة لتوفير أكثر من 40 ألف وظيفة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>