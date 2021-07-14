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استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بعد إغلاق قرابة العامين

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بعد إغلاق قرابة العامين
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تواصل – فريق التحرير:

استأنف قطار الحرمين السريع رحلاته من جديد، حيث انطلقت أولى الرحلات من محطة جدة المركزية، بعد إغلاق دام قرابة العامين، وذلك بعدما تم تهيئتها بالكامل عقب اندلاع حريق هائل أدى إلى تعطل الرحلات والتسبب في شلل كامل بالمحطة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، لـ”قناة الإخبارية”: إن المحطة عادت في وقت قياسي، نحو 8 أشهر تقريباً من بدء الأعمال، وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال وتوديع وخدمة المسافرين.

وأشار إلى أن خطة العمل المجدولة لهذا اليوم، تتضمن عددا من الرحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحسب الطلب والإقبال، وستتم زيادة عدد الرحلات تدريجيا.

فيما قال مدير مشروع محطة قطار الحرمين السريع المركزية المهندس محمد المرواني، إن “محطة قطار الحرمين المركزية، تخضع لأنظمة السلامة المعنية وهي مصممة بأعلى التصاميم المعتمدة، من المعايير العالمية للأمن والسلامة، وحرصنا في إعادة إعمار المحطة على تلافي الأخطاء السابقة ومحاولة تحسين الجودة”.

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