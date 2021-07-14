وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إسعاف وطوارئ (الأحساء).

– منسق خدمات الفئات (الظهران).

– ممرض/ الرعاية الصحية المنزلية (الظهران).

– منسق أول خدمات الفئات (الظهران).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)