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«الزكاة والضريبة» تحث المواطنين والمقيمين على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر «زكاتي»

«الزكاة والضريبة» تحث المواطنين والمقيمين على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر «زكاتي»
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تواصل – فريق التحرير:

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد من المواطنين والمقيمين على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر خدمة (زكاتي) الإلكترونية، مشيرة إلى أن مبالغ الزكاة الواردة تُسلم لمستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن الخدمة منصتين إلكترونيتيْن، هماالموقع الإلكتروني، وتطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية.

وتتيح المنصتان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهماً وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للأفراد دفع زكاتهم من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات “مدى” و “سداد و “Apple Pay”.

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