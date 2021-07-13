الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخضير» يوضح حكم التبرع بالعلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي للمحتاج

«الخضير» يوضح حكم التبرع بالعلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي للمحتاج
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إعطاء العلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي للمحتاج.

وقال الشيخ الخضير: “الأصل أنه إذا زاد ما صُرف له من علاج بحيث لا يحتاجه لمرضه الذي من أجله صُرف الأصل أن يعيده إلى المستشفى، والأولى من ذلك ألا يأخذه إذا كان يعرف أنه قدر زائد على حاجته”.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “فإن أخذه شاكًّا في المقدار الكافي فإنه يعيده إذا تبين له أنه لا يحتاجه، وإذا كان في الإجراءات ما يمنع قَبوله من قِبل المستشفى فإنه حينئذٍ يصرفه لمريض بمثل مرضه من المحتاجين، وعلّ الله أن يعفو عنه”.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الخضير» يوضح حكم قصر الصلاة في سفر النزهة

«الخضير» يوضح حكم قصر الصلاة في سفر النزهة

«الخضير» يوضح حكم من حج وعليه أيام لم يصمها من رمضان

«الخضير» يوضح حكم من حج وعليه أيام لم يصمها من رمضان

«الخضير» يوضح حكم «الرقية» في أمراض تحتاج تدخل جراحي

«الخضير» يوضح حكم «الرقية» في أمراض تحتاج تدخل جراحي

تعرف على أعراض سرطان العظام وطرق علاجه

تعرف على أعراض سرطان العظام وطرق علاجه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>