الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لمستخدمي هواتف «آيفون».. «واتساب» يطلق ميزة جديدة بشأن حذف الصور

لمستخدمي هواتف «آيفون».. «واتساب» يطلق ميزة جديدة بشأن حذف الصور
0

تواصل – وكالات

قدم تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ ميزة جديدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًا.

ويأتي ذلك، بعد إطلاق الميزة على نظام ”أندرويد“ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًا، بمجرد عرضها ورفضها.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق.

وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة للوسائط (سكرين شوت) ولن يتم الإخطار إذا قام المستلم بذلك، ولا يمكن أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل، بعد فتح الرسالة.

كان قد روج ”واتساب“ لهذه الميزة كطريقة لتشجيع المحادثات الأكثر واقعية وحميمية، وكشف ”فيسبوك“ التابع له ”واتساب“ سابقًا، أنه سيتم حظر ميزات محددة من المستخدمين الذين لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا القرار.

مواد ذات صلة

«واتساب» يعتزم طرح خاصية جديدة للمستخدمين تتعلق بالصور والفيديوهات

«واتساب» يعتزم طرح خاصية جديدة للمستخدمين تتعلق بالصور والفيديوهات

تطبيق «سيجنال» يطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتساب».. تعرّف عليها

تطبيق «سيجنال» يطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتساب».. تعرّف عليها

«واتساب» يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها

«واتساب» يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها

إذا كنت تريد الحفاظ على أمان حسابك في «واتساب».. عليك تجنب هذه الأمور

إذا كنت تريد الحفاظ على أمان حسابك في «واتساب».. عليك تجنب هذه الأمور

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>