رئيس «بلدي الرياض» المجلس صوت المواطن..وبالأحياء خبرات بمثابة «كنز» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أكد رئيس المجلس البلدي بالرياض، الأستاذ خالد العريدي، أن المجلس سيظل صوتاً للمواطنين ، وسيستمر في تقديم أي عمل يخدم تطوير مدينة الرياض.
وأضاف “العريدي” أن العمل البلدي لن يتطور إلا بتكاتف الجميع، لأن المواطن هو من يلامس واقع الخدمات، مؤكداً وجود خبرات في الأحياء تعد كنزاً، لكونهم على دراية بالأحياء منذ تأسيسها، وعلى إطلاع بكافة التفاصيل.
جاء ذلك خلال كلمة “العريدي ” في سياق برنامج “أولويات أحيائنا رؤية لتطوير الأحياء”، الذي شارك فيه رئيس وأعضاء بلدي الرياض للإجابة عن استفسارات الإعلاميين وأصدقاء المجلس البلدي حول آليات التنفيذ.
رئيس#بلدي_الرياضأ.#خالد_العريدي:
هناك خبرات في الأحياء نعتبرهم كنزا لأنهم على اطلاع بالأحياء منذ تأسيسها ويعرفون كافة تفاصيل الحي.#أولويات_أحيائناpic.twitter.com/KCpj4lUB5Q
— مكتب رئيس بلدي الرياض (@KOraidy9)July 13, 2021