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رئيس «بلدي الرياض» المجلس صوت المواطن..وبالأحياء خبرات بمثابة «كنز» (فيديو)

رئيس «بلدي الرياض» المجلس صوت المواطن..وبالأحياء خبرات بمثابة «كنز» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس المجلس البلدي بالرياض، الأستاذ خالد العريدي، أن المجلس سيظل صوتاً للمواطنين ، وسيستمر في تقديم أي عمل يخدم تطوير مدينة الرياض.

وأضاف “العريدي” أن العمل البلدي لن يتطور إلا بتكاتف الجميع، لأن المواطن هو من يلامس واقع الخدمات، مؤكداً وجود خبرات في الأحياء تعد كنزاً، لكونهم على دراية بالأحياء منذ تأسيسها، وعلى إطلاع بكافة التفاصيل.

جاء ذلك خلال كلمة “العريدي ” في سياق برنامج “أولويات أحيائنا رؤية لتطوير الأحياء”، الذي شارك فيه رئيس وأعضاء بلدي الرياض للإجابة عن استفسارات الإعلاميين وأصدقاء المجلس البلدي حول آليات التنفيذ.

 

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