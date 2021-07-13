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توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران ، جيزان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد الى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية .

أما عن البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية الى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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