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«التعليم»: ارتفاع تحصين الموظفين بنسبة 75% والمعلمين والمعلمات 76%

«التعليم»: ارتفاع تحصين الموظفين بنسبة 75% والمعلمين والمعلمات 76%
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين.

وقالت التعليم، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع.

وتابعت وزارة التعليم: “قبل الأول من أغسطس 2021م، نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التحصين في التعليم العام، ولفتت إلى ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين 75%، والمعلمون والمعلمات 76%، والطلاب والطالبات من 12 إلى 18 عاما بنسبة 30% خلال أسبوعين من بطء التطعيم”.

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