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متحدث الصحة يطمئن الجميع بشأن مأمونية الخلط بين اللقاحات

متحدث الصحة يطمئن الجميع بشأن مأمونية الخلط بين اللقاحات
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، ما يتم تداوله بشأن خطورة الخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال العبدالعالي، عبر حسابه في “تويتر”: “يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ونؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1295) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (946) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (484,883) حالة ولله الحمد.

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