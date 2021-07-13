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«الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل ومتطلبات خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات ⁧الأحوال المدنية⁩ الإلكترونية عبر منصة أبشر⁩ أفراد.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخدمة، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

• طريقة الاستفادة من الخدمة :

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”.
ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

• متطلبات الخدمة:

– نسخة من شهادة الميلاد “إن وجدت”

– نسخة من سجل الأسرة

– نسخة من صك حصر الورثة “إن وجد”

• المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

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