«الأحوال المدنية» توضح متطلبات خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل ومتطلبات خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخدمة، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.
• طريقة الاستفادة من الخدمة :
تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”.
ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات
• متطلبات الخدمة:
– نسخة من شهادة الميلاد “إن وجدت”
– نسخة من سجل الأسرة
– نسخة من صك حصر الورثة “إن وجد”
• المستفيدون من الخدمة:
المواطنون والمواطنات
تعرف على خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات #الأحوال_المدنية الإلكترونية عبر منصة #ابشر أفرادpic.twitter.com/har8jUKYZx
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)July 13, 2021