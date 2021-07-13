وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المهام الوظيفية:
– العمل مع مستشار قانوني لإعداد جميع المستندات المطلوبة.
– إعداد المراسلات الرسمية مع الجهات الرقابية الحكومية.
– مساعدة المستشار القانوني.
– تقديم الخدمات الإدارية للدائرة القانونية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو ما يعادله.
– خبرة (2) سنوات في الواجبات الإدارية.
– مهارات الحاسب الآلي وبرامج الاوفيس (وورد واكسيل).
– مهارات التخطيط والتنظيم.
– مهارات تحليل المشكلة وحلها.
– المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد.
– الحفاظ على السرية والخصوصية.
التقديم على الوظائف:
وأشارت شركة تطوير التعليم القابضة إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة (اضغط هنا).