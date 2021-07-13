وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفية:

– العمل مع مستشار قانوني لإعداد جميع المستندات المطلوبة.

– إعداد المراسلات الرسمية مع الجهات الرقابية الحكومية.

– مساعدة المستشار القانوني.

– تقديم الخدمات الإدارية للدائرة القانونية.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو ما يعادله.

– خبرة (2) سنوات في الواجبات الإدارية.

– مهارات الحاسب الآلي وبرامج الاوفيس (وورد واكسيل).

– مهارات التخطيط والتنظيم.

– مهارات تحليل المشكلة وحلها.

– المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد.

– الحفاظ على السرية والخصوصية.

التقديم على الوظائف:

وأشارت شركة تطوير التعليم القابضة إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة (اضغط هنا).