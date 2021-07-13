الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المهام الوظيفية:
– العمل مع مستشار قانوني لإعداد جميع المستندات المطلوبة.
– إعداد المراسلات الرسمية مع الجهات الرقابية الحكومية.
– مساعدة المستشار القانوني.
– تقديم الخدمات الإدارية للدائرة القانونية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو ما يعادله.
– خبرة (2) سنوات في الواجبات الإدارية.
– مهارات الحاسب الآلي وبرامج الاوفيس (وورد واكسيل).
– مهارات التخطيط والتنظيم.
– مهارات تحليل المشكلة وحلها.
– المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد.
– الحفاظ على السرية والخصوصية.
التقديم على الوظائف:

وأشارت شركة تطوير التعليم القابضة إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>