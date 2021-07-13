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المرور يعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض خلال الفترة 5-12 ذو الحجة

المرور يعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض خلال الفترة 5-12 ذو الحجة
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تواصل – فريق التحرير:

تُعلن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جسر الخليج باتجاه الغرب لمدة سبع أيام إعتباراً من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تم تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن، وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر، الذي يعد الجسر الأطول في الرياض، وشكل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد؛ كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك والتي كوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخص

كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربع فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم خلال فترة استبدال فواصل التمدد دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية بالإضافة لعدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات؛ بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

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