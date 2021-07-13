اللواء «الفرج» يوضح الخطة التشغيلية لفرق الدفاع المدني في موسم الحج (فيديو)

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أوضح قائد قوات الدفاع المدني لموسم حج 1442هـ،اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تفاصيل الخطة التشغيلية لفرق الدفاع المدني في استقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف خلال المؤتمر الذي المشترك الذي عقد مساء اليوم، أن الخطة ترتكز على العديد من الجوانب ، أهمها الجانب الوقائي، من خلال تطبيق جميع اشتراطات السلامة لتأمين الحجاج في المراكز الأربعة لاستقبال الحجاج أو في مواقع تمركزهم بالمشاعر المقدسة.

وأبان أن جميع فرق الدفاع المدني منتشرة في كافة مواقع الحجاج، وفق منظومة متكاملة، لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر والحرم المكي الشريف، بالتعاون مع قوات دعم أمن الحرم.