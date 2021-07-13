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«الأحوال المدنية» توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

«الأحوال المدنية» توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز المعلومات حول خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات ⁧”الأحوال المدنية⁩” الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩ أفراد.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد” ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وأضافت أن متطلبات الخدمة تتمثل في:

– نسخة من شهادة الميلاد “إن وجدت”.
– نسخة من سجل الأسرة.
– نسخة من صك حصر الورثة “إن وجد”.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن المستفيدين من الخدمة هم: المواطنون والمواطنات.

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