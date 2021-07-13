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«الجمارك» تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والسلامة

«الجمارك» تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والسلامة
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تواصل – فريق التحرير:

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات).

وأوضحت الهيئة أن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية “أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات” (36.502) منتج، وبلغ مجموع “الإطارات” (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، مؤكدة أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرا من الطاقة.

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