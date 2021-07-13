أمانة المدينة تتيح للمطابخ استقبال وذبح الأضاحي خلال أيام العيد

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أتاحت أمانة منطقة المدينة المنورة للمسالخ والمطابخ استقبال وذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ولمدة أربعة أيام.

وشدّدت الأمانة على ضرورة تقيّد المسالخ الراغبة في تقديم الخدمة بالشروط والتعليمات التي تشمل سريان مدة رخصة مزاولة النشاط, والحرص على النظافة الدائمة, واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها, وتوفير طبيب بيطري للكشف على الأضاحي أثناء الذبح, وتوفير الموقع المناسب بما يحقق الاشتراطات الصحية, وتجميع الأجزاء الصلبة والسائلة والمخلّفات والنفايات في أوعية خاصة محكمة الغلق, وتوفير الآليات والمعدات لجمعها ونقلها والتخلّص منها يومياً, وتوفير مياه صالحة للاستخدام.

وبيّنت الأمانة أن قرارها يأتي بهدف تخفيف الضغط على المسالخ, وتقليص مدة الانتظار, وتسهيل أداء أفراد المجتمع لهذه الشعيرة, وتوفير خيارات متعددة لهم.