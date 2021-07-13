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تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب

تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

حذرت طبيبة أسنان من استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف أسناننا بالمعجون مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وشاركت آنا بيترسون مقطع فيديو على “تيك توك” تحث فيه الناس على عدم القيام بذلك، وأوضحت أن معجون الأسنان يحتوي على 1450 جزءًا في المليون من الفلورايد، وغسول الفم يحتوي على 220 جزءًا فقط في المليون من الفلورايد، وهذا تركيز أقل بكثير ولا يكفي لحماية أسنانك من السكريات التي ستأكلها وتشربها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعندما تغسل أسنانك بالفرشاة، ثم تشطف فمك بغسول الفم على الفور، فإنك تشطف كل الفلوريد عالي التركيز وتحصل فقط على تركيز منخفض للغاية من الفلورايد.

وتقول آنا إن النصيحة مذكورة في الإرشادات الصادرة لأطباء الأسنان، وتضيف أن “جميع أطباء الأسنان يجب أن يتبعوا ذلك”، مضيفة “أنا لا أعارض غسول الفم بأي حال من الأحوال، لأنني في الواقع أوصي به لمرضاي، ولكن ليس كل مريض يحتاجه، وأنا بالتأكيد لا أطلب منهم استخدامه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة”.

وأضافت آنا أنه بعد تناول الطعام أو الشراب، تسبب السكريات “هجوم حمضي” في فمك، وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأكل ينشر الحمض، لكن غسول الفم مفيد في شطفه، وتنصح بتنظيف أسنانك قبل النوم وبعده، واستخدام غسول الفم عند الحاجة وبعد الوجبات.

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