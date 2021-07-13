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الشيخ «الطيار» يحذر من أخطاء يقع فيها البعض بالعشر الأوائل من ذي الحجة

الشيخ «الطيار» يحذر من أخطاء يقع فيها البعض بالعشر الأوائل من ذي الحجة
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تواصل – فريق التحرير:

نبه الشيخ عبدالله الطيار، عضو فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، إلى أخطاء يقع فيها البعض في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأكد على ضرورة ألا تكون عبادة المسلم في العشر من ذي الحجة كعبادته في غيرها، لافتا إلى أبرز الأخطاء التي يقع فيها المرء خلال هذه الأيام، منها عدم التهيؤ باستقبال العشر من ذي الحجة بتجديد التوبة واستحضار النية.

وأضاف أن من الأخطاء أيضا عدم الإقلاع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، وإغفال سنة التكبير والتهليل، وقيام البعض بالتكبير الجماعي، وجهر النساء بالتكبير، والزيادة على الصيغ الواردة في التكبير.

وأشار إلى أنه من الخطأ أيضا صيام أيام التشريق، وعدم صيام يوم عرفة، منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: “إني أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

كما شدد على ضرورة عدم ترك الدعاء يوم عرفة، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    اذا اسند الأمر لغير اهله فانتظر الساعة …