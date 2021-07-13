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جمعية الدعوة بخميس مشيط تسقبل عشر ذي الحجة ببرنامج «خير الأيام» بعدة لغات

جمعية الدعوة بخميس مشيط تسقبل عشر ذي الحجة ببرنامج «خير الأيام» بعدة لغات
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تواصل – أحمد علي المحلي:

تستقبل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط، العشر الأول من شهر ذي الحجة بباقة متنوعة من البرامج الدعوية والتوعوية تحت عنوان “خير الأيام”، وذلك من خلال بث الرسائل التوعوية، ودعم برامج ومشاريع وزارة الشؤون الإسلامية وتفعيل البرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى لخدمة العمل الخيري بمختلف مجالاته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين مدير الجمعية الشيخ عبدالكريم آل مشهور ، أن هذه البرامج تأتي تزامناً مع دخول أيام فاضلة تضاعف فيه الأعمال ، والبرامج هي: ” إفطار صائم يوم عرفة ، وبث رسائل توعوية عن الأعمال التي يستحب فعلها أيام العشر من ذي الحجة ، وكذلك كيفية أداء نسك الحج ومحظوراته، ومنزلة الحج في الإسلام” ، مضيفاً أن هذه البرامج الدعوية ، تعد ضمن اهتمامات الجمعية التي ستقدمها بأكثر من لغة لتصل إلى جميع المقيمين الغير ناطقين باللغة العربية .

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