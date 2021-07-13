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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الملكية الفكرية»: نسخ التغريدات دون إذن صاحبها سرقة موجبة للمساءلة القانونية

«الملكية الفكرية»: نسخ التغريدات دون إذن صاحبها سرقة موجبة للمساءلة القانونية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية، فيصل الماضي، أن نسخ التغريدات دون إذن خطي مسبق من صاحبها، يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية.

وقال الماضي خلال لقاء مع قناة “العربية”: إن الهيئة تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق، وتجري كذلك جولات ميدانية وإلكترونية ضمن حملة “لا تسرقها”.

وأضاف الماضي، أنه جرى رصد أكثر من 900 موقع إلكتروني، وحجب أكثر من 450 موقعاً.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت هاشتاق (جدتي أنا)، ووجدت صورة لإحدى الجدات استخدمت على منصات التواصل الاجتماعي وتم نسبها لعدد كبير من المغردين، وهذه تعد إحدى حالات انتهاك حقوق الملكية.

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