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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

– مدير قسم علم الأمراض والطب المخبري: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (المختبرات الطبية، علم الأحياء الدقيقة).

– أخصائي توظيف مساعد: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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