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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏أجواء من حارة إلى حارة جدا نهارا ومعتدلة فجرا.

كما توقع هطول أمطار على من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان.

وكذلك توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشرقية وغرب الوسطى.

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