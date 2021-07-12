«سوني» تطلق سماعة «طوق الرقبة» ..تمنحك مظهراً لائقاً في مؤتمرات الفيديو

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة سوني سماعة طوق الرقبة SRS-NB10 الجديدة، تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين يشاركون في مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الهاتفية باستمرار، ولا يرغبون في ارتداء سماعات الرأس طوال اليوم.

وأشارت الشركة اليابانية أن سماعة طوق الرقبة تمتاز بتصميم أنيق وراحة الاستعمال والعديد من المزايا التقنية؛ حيث يضمن التصميم الأنيق الظهور بمظهر لائق في مؤتمرات الفيديو، بينما يعمل الطوق المرن على الجانب الخلفي على مواءمة السماعة اللاسلكية مع جميع أحجام الرقبة.

وتعمل سماعة النطاق العريض الموجهة لأعلى على ضمان أفضل جودة ممكنة للصوت. ونظرا لأنه يتم توجيه الصوت نحو وجه المستخدم، فإن سماعة طوق الرقبة الجديدة لا تسبب إزعاجا للأشخاص الآخرين في الغرفة، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على اثنين من الميكروفونات الاتجاهية وتقنية Beamforming مع معالجة الإشارات المتقدمة لتقليل الصدى إلى الحد الأدنى.

ويتم توصيل سماعة طوق الرقبة SRS-NB10 الجديدة بالحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث مع دعم وظيفة الاتصال متعدد النقاط؛ حيث يمكن توصيل سماعة طوق الرقبة بجهازين، ويمكن استعمال الأزرار الكبيرة الموجودة على الجانب لضبط شدة الصوت أو كتم صوت الميكروفونات، كما يمكن استعمال هذه الأزرار عند الاستماع إلى الموسيقى لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بسماعة طوق الرقبة SRS-NB10 الجديدة إلى 20 ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما أنها تمتاز بمقاومة التعرق ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX4.

وأعلنت شركة سوني عن طرح سماعة طوق الرقبة الجديدة في الأسواق العالمية باللون الأبيض والأنثراسيت بدءا من سبتمبر المقبل بسعر يبلغ 150 دولاراً أمريكياً.