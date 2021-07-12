الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة العالمية» تعلق على مزج عدة أنواع بين لقاحات «كورونا»

«الصحة العالمية» تعلق على مزج عدة أنواع بين لقاحات «كورونا»
0

تواصل- فريق التحرير:

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ”الاتجاه الخاطئ”، موضحة أنه “قد يؤدي إلى وضع فوضوي”.
وقالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه “لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر” الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة- وفقاً لـ”العربية.نت”.
وأضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: “إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات”.
وتابعت: “سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها”.
في سياق متصل، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل حتى الآن على وجود حاجة للحصول على جرعات داعمة من لقاحات كورونا، أي جرعة ثالثة معززة.
كما أشارت المنظمة لرصد المتحور دلتا من فيروس كورونا في 104 دول حتى الآن.

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يتجاوز 20 مليون جرعة

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يتجاوز 20 مليون جرعة

مُحذراً من التراخي في الاحترازات.. وكيل «الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن فيروس كورونا

مُحذراً من التراخي في الاحترازات.. وكيل «الصحة» يوجه رسالة مهمة بشأن فيروس كورونا

«الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم

«الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم

«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات

«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>