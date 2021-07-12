«الشؤون الإسلامية» توجه بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1442هـ، في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً بعموم مناطق المملكة”.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن وقت إقامتها يكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة الماضي، وبذلك يكون السبت 10 يوليو، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد 11 يوليو 2021 هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة في يوم الاثنين 19 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء 20 من الشهر ذاته، بمشيئة الله.